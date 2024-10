Una ragazza inglese di 24 anni sarebbe stata violentata a Cardedu dopo una serata trascorsa con degli amici in un bar.

E' stata la stessa giovane, che si trova in Ogliastra per studio, a raccontare quanto accaduto ai Carabinieri. Il fatto sarebbe accaduto tre giorni fa e la notizia è riportata dal quotidiano L’Unione Sarda. Sono in corso le indagini da parte dei militari della Compagnia di Jerzu, al comando del capitano Giuseppe Merola, per ricostruire la vicenda. 

Gli investigatori hanno sentito a lungo la 24enne, poi ripartita per l'Inghilterra.