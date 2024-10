Sabato 21 ottobre dalle ore 9 alle 16 si svolgerà a Ozieri, per la prima volta, un’Asta e un Mercato di bovini da Carne delle razze Charolaise, Limousine e Pezzata Rossa Italiana iscritti ai Libri Genealogici.

I dettagli della Manifestazione sono stati presentati questa mattina a Ozieri nel corso della conferenza stampa.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Interprovinciale Allevatori Sassari Olbia Tempio e il Comune di Ozieri, con il patrocinio dell’ISMEA e dell’Agenzia Laore, si presenta come una importante novità nel panorama zootecnico isolano e si inserisce nella più ampia manifestazione “L’Arte del Saper Fare”, esposizione delle creazioni artistiche e artigianali giunta alla VI edizione.

Il sindaco di Ozieri, Marco Murgia, ha ricordato come questa iniziativa riprenda una tradizione sparita da tempo quando erano però i bovini da latte ad essere battuti all’asta e ha ringraziato il Consigliere Pietro Manchia e la struttura comunale per il supporto, visto che l’evento è stato organizzato in meno di due mesi.

“Questa prima edizione del Mercato ed Asta, che prevede la partecipazione di 25 aziende, provenienti dal centro e nord dell’Isola - ha precisato Michele Filigheddu, Presidente Sezione Regionale Bovini Carne - si svolgerà in autunno al fine di destagionalizzare il periodo delle manifestazioni zootecniche, che normalmente si svolgono in primavera, e di richiamare l’attenzione su un comparto che ha grandi potenzialità in Sardegna (6^ Regione italiana per patrimonio bovino con 260.000 capi di cui oltre 200.000 a indirizzo carneo) ma che ha subito forti danni a causa della siccità ed è una risposta concreta del comparto al malessere che oggi c'è nelle campagne”. Concetti richiamati anche dal vice Presidente AIPA Michele Orecchioni, il quale ha evidenziato l’importanza delle sinergie tra sistema allevatori e Comune di Ozieri ma ha anche auspicato un maggior impegno da parte della Regione Sardegna per supportare un settore dinamico ma in forte difficoltà.

Nel Catalogo del Mercato, ha proseguito Aldo Manunta, direttore AIPA, disponibile da diversi giorni on-line (https://ita.calameo.com/books/0053314361871037e9178) e corredato di foto e caratteristiche degli animali, sono presenti 57 bovini di cui 12 Charolaise, 44 Limousine e 1 Pezzato Rosso Linea carne. L’età media degli animali è di un 1 anno ma sarà presente un toro di 5 anni ed uno di 4 anni. Gli individui di sesso maschile sono la maggioranza, con 34 animali, mentre 23 sono quelli di sesso femminile.

“Il Mercato - ha dichiarato Vanni Tamponi delegato ANACLI - prevede la libera contrattazione tra gli operatori e i potenziali acquirenti”. Inoltre, un esperto nazionale, Giuseppe Cannizzaro, opererà una valutazione degli animali ed i migliori saranno banditi nel corso di un’Asta, con banditore Emanuele Villa Direttore ANACLI, che avrà inizio nel ring centrale della Fiera alle ore 12. Il Regolamento dell’Asta prevede che l’aggiudicazione sia vincolante per l’acquirente mentre non lo sarà per il venditore che può non accettare il prezzo di aggiudicazione comunicandolo in modo inequivocabile prima di lasciare il recinto d’asta.

I fratelli Cossu di Osilo dell'Azienda Allevamento Limousine Cossu e Campus, vincitori assoluti Limousine dell’ultima Mostra di Ozieri, saranno presenti poiché credono fortemente all’iniziativa. Per noi avere vinto la medaglia d’oro lo scorso anno, hanno dichiarato i fratelli Cossu, è stato un importante riconoscimento ma oggi abbiamo anche necessità di far fruttare l’importante riconoscimento e gli investimenti fatti nel miglioramento genetico del bestiame.