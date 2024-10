Un nuovo corpo di Guardie ambientali, composto da venti volontari, che opererà in supporto alla Polizia locale per il controllo del territorio, la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto del regolamento comunale sul benessere degli animali.

Nei giorni scorsi venti ha avuto luogo il giuramento in Municipio davanti al sindaco, Nicola Sassu, all’assessore Giovannino Mannu, e al comandante della Polizia locale, Enrico Cabras.

Il nuovo corpo di volontari ha siglato una convenzione con il Comune che ha concesso anche un locale da adibire a sede operativa. Alla guida è stato nominato Antonio Nieddu, che ha assunto i gradi di comandante responsabile e che agirà in collaborazione con la Polizia locale.

«Grazie all’attività di questo nuovo Nucleo operativo daremo supporto alla Polizia municipale e saremo in grado di far rispettare più efficacemente il regolamento per il benessere animali» – ha dichiarato l’assessore Mannu -. «Inoltre garantiremo un maggiore controllo del territorio soprattutto in centro, per quel che riguarda il decoro urbano e tutte le altre problematiche di natura ambientale».