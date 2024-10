Venti nuovi casi di coronavirus si sono registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. Nessun decesso nell'Isola. E' quanto emerge dagli aggiornamenti forniti dall'autorità di crisi regionale. I morti sono dunque 86, come ieri, mentre i casi di positività sono complessivamente 1.198 (considerando anche vittime e guariti).

Ed è proprio in relazione alle guarigioni il dato più incoraggiante: sono 231.

I test eseguiti in Sardegna sono 14.087. Fra i positivi, 746 sono in isolamento domiciliare, 135 sono ricoverati in ospedale, 23 di questi in terapia intensiva.

La geografia dei contagi è la seguente: 212 nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto a ieri), 86 nel Sud Sardegna, 41 a Oristano (+1), 70 a Nuoro (+3), 789 a Sassari (+15).