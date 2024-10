In data odierna, su un totale di 20 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano quattro roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale:



1 - Incendio in agro del Comune di Villasalto, in località “Pranu Casteddanu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri locali di Base Eli e Monte Genise, e una squadra di volontari dell'associazione di Rossana Angius. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0.1 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.00.



2 - Incendio in agro del Comune di Borore, in località "Su Lisandru", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Bosa e Anela e del Super Puma proveniente dalla base del di Fenosu. Sono intervenuti inoltre il Gauf di Nuoro e tre Canadair decollati dall'aereoporto di Olbia. Sul posto anche 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Macomer-S. Antonio, Sedilo-Bau Accas, Bolotana-Bardusu, Nuoro-Ugolio, Orune-Cuccumacche e, ancora, due squadre di volontari di Macomer e Ottana. L’operazione di spegnimento del personale a terra e dei mezzi aerei è tutt'ora in corso.

3 - Incendio in agro del Comune di Gesico, località "R. Calavrigus", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto e dal Gauf del Cfva di Cagliari. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Efs - Senorbì - Centro urbano, una squadra dei Vigili del Fuoco di Mandas e da una di volontari dell'associazione di Siurgus Donigala. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di stoppie e 3 ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.42.

4 - Incendio in agro del Comune di Carbonia presso la stazione di Bacu Abis, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Marganai. Sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia una squadra di volontari dell'associazione Gonnesa. L’operazione di spegnimento del personale a terra e dei mezzi aerei è tutt'ora in corso.