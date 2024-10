Nuova ondata di maltempo in Sardegna. Piogge e temporali sparsi da nord a sud dell'Isola, ma soprattutto forti raffiche di vento attese già da stanotte con punte di 80 km/h e rinforzi previsti per domani, lunedì 29, con burrasca da libeccio e punte nel pomeriggio di 100 km/h.

I mari saranno molto agitati soprattutto nel canale di Sardegna. Una situazione che preoccupa per quanto riguarda il traffico aereo, soprattutto da e per Elmas, ma in particolare i traghetti tra la Sardegna e la Penisola.

"Siamo di fronte ad una vasta aria depressionaria a ovest dell'Isola - spiega il primo maresciallo della centrale meteo dell'Aeronautica di Decimomannu, Marco Formicola - con moderata instabilità nel settore occidentale e l'afflusso di correnti sud occidentali",

"Il cielo varia da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti occidentali e possibilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco - aggiunge - Oggi la ventilazione sarà dal versante sud occidentale con punte intorno ai 40-45 km/h, in rotazione in serata a sud est in intensificazione nella nottata con punte sino a 80 km sul versante orientale per poi rinforzare ancora e arrivare a 100 km/h".

Lunedì 29 ci saranno nuovamente precipitazioni a carattere temporalesco e un brusco calo delle temperature: dai 18-22 gradi ai 14-18, in ulteriore diminuzione in serata.