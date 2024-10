E’ stato fermato, quale indiziato di delitto per omicidio preterintenzionale, Davide Porcu, 21enne amico di Matteo Fasolino, il ragazzo che ha perso la vita ieri notte a Santa Teresa di Gallura dopo aver battuto la testa per terra a seguito di una lite.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due, dopo essersi allontanati dal gruppo di amici, in stato di ebrezza, hanno discusso a lungo per motivi futili.

In breve tempo si sarebbe passati da un alterco a una colluttazione, in cui Matteo ha avuto la peggio ed è finito riverso a terra in una pozza di sangue.

L’indiziato successivamente si sarebbe allontanato dal luogo della scena.

Il 21enne ora si trova nelle camere di sicurezza dei carabinieri.