E' confermato lo sciopero dei lavoratori della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero, proclamato per venerdì prossimo, 12 febbraio dalle segreterie territoriali di Sassari di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

L'agitazione durerà dalle 12 alle 16, fascia di minima attività dello scalo, individuata dai sindacati per non penalizzare i passeggeri, considerato - hanno denunciato - che la società non aveva definito in tempo le squadre di servizio minimo in caso di sciopero.

L'incontro che si è tenuto in prefettura a Sassari, nell'ambito della procedura di "raffreddamento" per scongiurare l'agitazione non è servito ad allentare le tensioni fra Sogeaal e sindacati, che contestano i vertici della società e ne hanno chiesto la rimozione alla Regione.

I lavoratori sono preoccupati per la privatizzazione della società, per l'impatto che l'annunciata chiusura della base di Ryanair avrà sull'aeroporto e per la programmazione dei voli 2016.