Venerdì prossimo alle ore 9 si terrà a Padria, presso l'ex Convento Francescano, il "1° Meeting regionale del Villanova - Operatori del turismo attivo in Sardegna".

L'evento, promosso dall'Unione dei Comuni del Villanova (con i Comuni di Padria, Monteleone Rocca Doria, Mara, Romana e Villanova Monteleone), rientra nell'ambito delle attività promozionali del progetto VIVA – Nuovi Itinerari del Turismo Attivo nel Villanova.

Un intervento fortemente voluto dalla stessa Unione per creare un modello turistico di gestione integrata e una nuova Destinazione del Turismo Attivo in Sardegna. L'obbiettivo principale del Meeting è quello di creare un'offerta turistica che potremo definire competitiva e sostenibile; ovvero progettata per salvaguardare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale del territorio e contemporaneamente orientata a intercettare i flussi di un settore, quello del turismo attivo, in forte crescita.

Destagionalizzazione, delocalizzazione e diversificazione dell’offerta saranno i temi al centro dell’iniziativa per il potenziamento di un segmento che implica il coinvolgimento operativo del visitatore le cui esigenze e necessità ben si sposano con gli attrattori presenti nel territorio del Villanova.

Il progetto “VIVA” nasce dalla volontà dell'Unione dei Comuni del Villanova ed è stato finanziato nell'ambito del POR SARDEGNA 2007/2013 – misura 4.2.4.c.

A partecipare al Meeting sono state invitate le Guide Ambientali Escursionistiche GAE della Sardegna, i Tour Operator regionali specializzati nel turismo attivo e tutti gli operatori economici attivi nel Villanova.

Il Meeting è stato impostato secondo la formula del workshop in due fasi.

La mattina verranno costituiti dei tavoli di lavoro condivisi individuando alcunne delle principali tematiche relative al turismo attivo: cicloturismo, trekking, arrampicata e sport del mare. Verrà quindi fornita una visione completa del territorio sotto tutti i suoi aspetti culturali, archeologici, enogastronomici, dei beni immateriali e delle tradizioni in modo che i principali stakeholder possano costruire assieme un’offerta integrata di turismo attivo da mettere a catalogo.

Nel pomeriggio infine ciascun tavolo di lavoro potrà condividere e illustrare la propria proposta. L'idea è quella di progettare la destinazione turistica attraverso la partecipazione attiva di tutti i portatori di i