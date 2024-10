Prosegue con ottimi riscontri di pubblico e coinvolgimento l'Alguer Family Festival, il ricco programma di manifestazioni ed eventi organizzati in città e rivolti principalmente alle famiglie. S'inserisce in questo contesto l'importante convegno "Una città per la Famiglia", in programma presso la sala conferenze de Lo Quarter venerdì 6 ottobre, ore 17. L'iniziativa assume un valore nazionale. Nel corso della manifestazione, infatti, la città di Alghero sarà insignita del titolo di "Comune Amico della Famiglia", unico in Italia fuori dal Trentino, alla presenza del sindaco Mario Bruno, dell'assessore alla Sanità e al Sociale della Regione Sardegna Luigi Arru, di Alfredo Ferrante del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del dirigente dell'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, Luciano Malfer. Presenti i presidenti dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Raffaella e Giuseppe Butturini, il segretario European Large Family Confederation Raul Sanchez, il direttore della sede della Generalitat de Catalunya di Alghero, Joan-Elies Adell, e i referenti locali dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero, Mauro e Filomena Ledda ed Eleonora Cesarani.

Si corona un lungo progetto avviato nel 2015 con l’Intesa siglata a Trento dal sindaco Mario Bruno e il presidente Ugo Rossi sulle politiche familiari, con l’obbiettivo d’importare efficienza, implementare i servizi erogabili alle famiglie non solo algheresi e far crescere l’esperienza e la partecipazione delle realtà sociali dei singoli territori. Da sottolineare l'importanza che il "marchio" riveste anche in termini economici e turistici, aprendo nuovi e consolidati canali potenzialmente in grado di rafforzare e consolidare la destinazione Alghero. Nell'occasione sarà firmato il Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento e sarà presentato il network nazionale dei Comuni Amici della Famiglia.