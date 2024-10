Enrico Riccardi ha scritto alcune della più belle canzoni della musica italiana, che gli interpreti più rappresentativi hanno portato al successo, scrivendo pagine importanti di carriere senza tempo.

Mina, su tutti, che dell’artista nato a Tortona e vissuto per tanti anni in Gallura ha inciso capolavori come ‘Fiume azzurro’ e ‘Ma che bontà’, ma anche ‘Zingara’ che ha consegnato la vittoria del Festival di Sanremo a Iva Zanicchi in coppia con Bobby Solo, per non parlare dei grandi successi di Drupi, Milva, Dik Dik, Loredana Bertè e tanti altri.

Venerdì 20 settembre ad Aglientu si terrà l’evento ‘Io mi fermo qui’, lo spettacolo che ripercorre la carriera e traccia il ricordo di Enrico Riccardi con nomi prestigiosi quali i Bertas, Pietruccio dei Dik Dik, Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Mauro Mibelli e altri che daranno una nuova lettura alle sue composizioni.

La Proloco di Aglientu, con la collaborazione del Comune, promuove l’iniziativa presentata da Giuliano Marongiu, con la direzione artistica di Marco Piras e trasmessa in diretta da Sardegna Live.

"È un atto d’amore dovuto ad un grande artista che ha scelto la Gallura per trasferire la sua vita e le sue emozioni in musica. - dice Quinto Zizi, ideatore della Rassegna musicale e presidente della Pro loco - Enrico era l’amico di tutti, amava stare tra la gente e ogni volta che parlava della sua storia artistica e personale, le immagini di un percorso straordinario rinforzavano le sue parola. Sarà il nostro Anfiteatro ad ospitare artisti e pubblico e la famiglia del compositore sarà seduta in prima fila a ‘guidare’ il viaggio di un artista nel cuore delle emozioni".