Dopo lo scrittore Alfredo Stoppa, al centro dei due laboratori di lunedì e martedì scorsi, David Conati è il protagonista dei prossimi appuntamenti a Villacidro nell'ambito del programma di formazione per insegnanti dei tre ordini scolastici promosso dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” in collaborazione con l’associazione culturale InCoro” di Guspini.

L'autore e compositore veneto, "katalizzAutore e incantAutore", come si legge nel suo curriculum, ha incontrato i docenti del corso di primo livello ieri pomeriggio (6 marzo) nella Casa Dessì, dalle 17 alle 20, mentre venerdì prossimo 10 marzo (stessi orari) è previsto l'incontro con quelli dei due gruppi del corso di secondo livello.

Riprendendo e sviluppando il percorso intrapreso un anno fa sulla promozione della lettura tra i bambini e gli adolescenti, il programma di formazione per insegnanti, a cura di Mara Durante - laureata in Pedagogia, maestra, docente supervisore universitario, cultrice della materia in Letteratura per l'Infanzia e direttore scientifico del festival Bimbi a Bordo -, si articola appunto in due corsi: quello di primo livello, che ha preso il via lo scorso 27 gennaio, prevede fino ad aprile otto appuntamenti di due o tre ore ciascuno; tema trasversale, "il ruolo che la narrazione e la letteratura per l'infanzia rivestono nell'educare il bambino ad affinare i sensi e lo sguardo, per andare oltre la visibilità e l’ineffabilità del reale". Articolato in due gruppi e con nove impegni in calendario tra il 20 gennaio e il prossimo aprile, il corso di secondo livello ha invece come focus "il tema della narrazione quale pratica di cura per l’invenzione-costruzione di sé e per la conoscenza del mondo". Tutti gli appuntamenti sono in programma nella Casa Dessì a Villacidro, già dimora di famiglia di Giuseppe Dessì e oggi sede dell'omonima Fondazione attiva nella ricerca e nella divulgazione dell'opera dello scrittore sardo e organizzatrice del premio letterario lui intitolato (trentuno edizioni festeggiate lo scorso settembre).

Oltre ai due appuntamenti di questa settima a Villacidro all'interno del corso di formazione per insegnanti, altri impegni attendono per tutta la settimana David Conati nell'ambito degli Incontri Itineranti del festival della letteratura Bimbi a Bordo organizzato dall'associazione InCoro: questa mattina alle 9:30 nella Sala Aligi Sassu a Thiesi e nel pomeriggio, alle 16, nella Biblioteca Comunale di Giave; mercoledì alle 9.30 e poi alle 16 alla Biblioteca Comunale di Ruinas; giovedì mattina nuovamente a Guspini, alle Case a Corte e l'indomani (venerdì 10, sempre alle 9.30) alle Scuole Medie di San Gavino Monreale.