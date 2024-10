Si terrà venerdì a Porto Torres la riunione dei sindaci dell’area vasta inizialmente fissata a Sassari per affrontare il tema delle Reti metropolitane.

“Questa mattina ho dialogato con gli operai dello stabilimento petrolchimico – afferma il Sindaco Sean Wheeler – e dopo aver saputo che venerdì si sarebbe tenuta una nuova manifestazione di protesta mi sono attivato per far spostare a Porto Torres la riunione dei sindaci dell’area vasta, che si sarebbe inizialmente dovuta tenere nel capoluogo. In questo modo, prima della riunione, tutto il territorio, rappresentato da noi sindaci, potrà manifestare la propria vicinanza ai lavoratori che si stanno mobilitando per contrastare le decisioni di Eni”.

Il primo cittadino di Porto Torres ha incontrato oggi gli operai in via Sassari, durante la manifestazione estemporanea organizzata per puntare i riflettori sul possibile disimpegno di Eni dal Nord Sardegna. La delegazione ha informato il sindaco che si sarebbe tenuta una nuova manifestazione venerdì 19 febbraio, in occasione dello sciopero generale.

“In quella data era già in programma a Sassari un incontro tra i sindaci dell’area vasta. A quel punto ho ritenuto opportuno chiamare subito il sindaco Nicola Sanna per chiedere a lui e agli altri colleghi del territorio lo spostamento della riunione nella nostra città, nel palazzo comunale, e cogliere così l’occasione per stare a fianco degli operai. Da parte dei sindaci c’è stata la massima disponibilità. In questo modo potremo sostenere la protesta dei lavoratori, che non riguarda solo Porto Torres, ma tutta l’area vasta”.