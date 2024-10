Venerdì prossimo, 3 novembre, a Mamoiada, in occasione di Sas Tappas in Mamujada (la manifestazione con cui il centro barbaricino partecipa al circuito di Autunno in Barbagia), la società di servizi turistici Méskes incontra la cantina Eminas, in un evento che unisce le due imprese tutte al femminile, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti d’eccellenza.

Si comincia dunque alle 18, alla “Tappa 76” in via Manno, presso il cortile interno dell’Associazione Atzeni - Beccoi, dove tre sorelle Melis, giovani viticoltrici che hanno fondato la cantina Eminas, presenteranno i primi frutti della loro impresa: il vino Eminas, un Cannonau “in purezza” ottenuto dagli antichi vitigni ereditati dai nonni e dagli avi, che hanno voluto rigenerare affidandosi all’esperienza dell’enologo Antonio Manca, riprendendo in mano le antiche tradizioni di famiglia.

Allo stesso modo, dall'iniziativa di tre giovani imprenditrici è nata nel 2015 Méskes, società di servizi turistici attiva nella la promozione del territorio attraverso visite guidate, laboratori esperienziali per adulti e bambini e altre iniziative culturali: in questa occasione Méskes presenterà la sua nuova T-Shirt, la seconda della linea “Méskamente” ispirata a espressioni e tradizioni del paese.

In questa occasione Méskes presenterà anche il suo mini tour, in programma per la mattina successiva (sabato 4 novembre) a partire dalle 11, che prevede la visita guidata alla stele- menhir preistorica di “Sa perda pintà”, all’ingresso del paese, dove ai partecipanti sarà offerta una colazione di benvenuto, e la visita alla bottega dei mascherai Ruggero e Daniele Mameli e alla collezione privata di maschere Mameli (informazioni e prenotazioni ai numeri 328.3128666 - 340.2394111)

Insieme alle presentazioni, nella sede dell’evento di venerdì 3, sarà inaugurata inoltre la mostra della fotografa e blogger Sara Muggittu “Barbaricina”, intitolata “Eminas – donne di tappas” e dedicata alle donne del paese di Mamoiada.