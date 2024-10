Le patologie del pavimento pelvico femminile, l’incontinenza urinaria femminile e il prolasso degli organi pelvici. Questi e altri temi temi saranno al centro del corso di uroginecologia, organizzato dall'unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari, diretta da Salvatore Dessole, in programma venerdì 9 marzo dalle 9.00, presso l’aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel complesso biologico di viale San Pietro.

Il corso multidisciplinare vedrà confrontarsi alcuni medici specialisti in Ginecologia e ostetricia, in Urologia, in Chirurgia generale, in Colon-proctologia sardi. Un confronto che sarà aperto anche a ostetriche e fisioterapisti.

la giornata sarà aperta dai saluti del rettore dell'Università di Sassari,Massimo Carpinelli, e del direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio D’Urso.

Nella sessione del mattino (aula magna) medici ginecologi, ostetriche, chirurghi e fisioterapisti, presenteranno l’inquadramento diagnostico-terapeutico con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta o anche 'care pathway') dell’incontinenza urinaria femminile e del prolasso degli organi pelvici.

In quella del pomeriggio i chirurghi uroginecologi mostreranno i video degli interventi chirurgici di cura della dell’incontinenza urinaria e di ricostruzione dei difetti del pavimento pelvico. Sempre nella fascia pomeridiana, ma nell'aula A, sarà presentato il percorso ostetrico di riabilitazione del pavimento pelvico per il trattamento non invasivo delle disfunzioni perineali.

Inoltre, saranno trattati la terapia riabilitativa e medica sia i pro e i contro dell’approccio chirurgico mininvasivo, le nuove terapie chirurgiche dell’incontinenza urinaria da sforzo e le innovative terapie del prolasso genitale che prevedono l’utilizzo di protesi di ultima generazione biocompatibili, efficaci nella risoluzione del difetto anatomico e funzionale e, al tempo stesso, sicure in mani esperte.

Prevista la presentazione delle nuove terapie chirurgiche dell’incontinenza urinaria da sforzo. L'incontro si svolge sotto l’egida della associazione italiana di Uroginecologia (Aiug) e con il patrocinio del dottorato di ricerca in Scienze Biomediche dell’Università di Sassari.