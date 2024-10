“Musiche della Settimana Santa a Cagliari” è il titolo dell’appuntamento musicale che si terrà Venerdì 8 marzo alle 19.00, nella Chiesa di Santa Maria del Monte.

Tra i protagonisti, l’ensemble del Conservatorio “Giovanni Pierluigi Da Palestrina”, guidato da Corrado Lepore, con i solisti Marco Puggioni, Francesco Scalas, Francesco Piano, Francesco Leone che proporrà in prima esecuzione moderna due brani appartenenti al repertorio della cappella civica di Cagliari.

In programma anche l’esibizione della “massa” dei Cantori di San Giovanni, che eseguiranno alcuni esempi del repertorio di tradizione orale che scandisce le processioni della Settimana santa.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Laboratorio Organi Storici del Conservatorio di Cagliari (coordinato dai docenti Angelo Castaldo e Roberto Milleddu) e con le classi di Musica da camera (Maestro Corrado Lepore) e canto (Maestri Francesco Piccoli e Elisabetta Scano).

La serata è inserita all’interno del convegno “Know the sea to live the sea/Conoscere il mare per vivere il mare”, organizzato dal 7 al 9 marzo dal Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali dell'Università di Cagliari.