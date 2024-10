Una storia ormai lunga diciassette quella di “Boghes e Ammentos”, la tradizionale rassegna del mese di dicembre a Banari, organizzata dall’attivissima Associazione corale “Su Cuncordu Banaresu”, presieduta da Maria Antonietta Ledda e guidata dal maestro Salvatore Serra.

Lo scopo dell’Associazione, racchiuso anche nelle finalità della manifestazione, è quello di diffondere e valorizzare il canto sardo tradizionale. Un appuntamento ormai fisso non solo per i banaresi ma per tutti gli appassionati di musica sarda.

Il teatro dell’esibizione sarà, ancora una volta, quello della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire dove venerdì 8 dicembre, alle 18.30, è in programma l’esibizione, oltre che dei padroni di casa, anche del "Coro Polifonico Silanus" di Silanus (Maestra Cinzia Falchi) e de " Su Coro de Piaghe" di Ploaghe, (maestro Piero Concu).