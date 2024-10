Saranno dedicate all’indimenticato Pietro Brancazzu, grande appassionato di cavalli scomparso qualche anno fa, l’edizione 2018 delle pariglie thiesine, inserite all’interno dell’intenso programma dei festeggiamenti in onore della Madonna di Seunis.

Ancora una volta, Thiesi ospiterà quest’importante rassegna tra all’insegna delle acrobazie, delle emozioni e delle esilaranti discese che si terranno nello scenario di via D’Annunzio venerdì 7 settembre dalle 16.00.

Una serie di figure acrobatiche che lasceranno con il fiato sospeso il pubblico che, ogni anno, arriva numeroso per assistere a questo importante evento equestre. Accompagnati dal rullo dei tamburi e dagli squilli di tromba da parte dei “Tamburini e Trombettieri di Oristano”, daranno un saggio della loro bravura le pariglie di Thiesi, Ittiri, Bonorva, Oristano, Ollolai, Norbello, Fonni, Bonnanaro, Torregrande, Abbasanta, Oliena e il Giara Club “Antonio Casu”.

Il divertimento sarà assicurato grazie alla presentazione di Angelo Masia, il famoso domatore di Bonnanaro che, ormai da qualche anno, sta avendo successo non solo in sella ai cavalli (tanti i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera Nda) ma anche come speaker di importanti eventi equestri in giro per la Sardegna.