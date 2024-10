Arriva a Thiesi “Bimbi a Bordo”, giunto quest’anno alla sesta edizione. Venerdì 6 aprile, i locali dell’istituto comprensivo ospiteranno lo scrittore Luca Tortolini per un incontro di promozione alla lettura dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L’evento è inserito all’interno del programma di formazione del festival che, come si legge nel loro sito istituzionale, si è connotato «fin dall’esordio, come una Festa del libro e della Letteratura, dedicata ai bambini, ragazzi ed alle famiglie, capace di sottrarsi dalla ‘cultura dell’evento’. Ideata da un gruppo di genitori con l’intento di creare un’opportunità per i bambini e gli adolescenti, è diventata in questi quattro anni un’occasione di incontro, scambio e confronto con autori, illustratori, artisti che attraverso linguaggi diversi hanno raccontato storie di vita e di relazioni umane, ma anche storie fantastiche ed avvincenti capaci di entrare in risonanza con il vissuto emozionale dei bambini facendosi promotori e facilitatori del piacere di leggere nonché dell’avvicinamento al libro quale fonte inesauribile e imprescindibile per la conoscenza di sé stessi e del mondo a tutte le età».

Il tema scelto per questa edizione degli incontri itineranti è “Attraversare il mondo-sentieri e labirinti dell’immaginario”

La giornata partirà alle 9.30 con la presentazione del libro di Tortolini, “Il Catalogo dei Giorni”, edito per la Kite Eedizioni. Nel pomeriggio, più precisamente alle 16.30, si terrà un workshop di scrittura creativa e lettura delle immagini delle insegnanti.

Nato nel 1980, Tortolini vive a Macerata e ha studiato al DAMS di Roma Tre. Oltre all’attività di scrittore, si occupa di educazione e promozione della lettura nelle scuole e di stage formativi per insegnanti dei tre ordini scolastici. Inoltre, tiene laboratori e corsi di lettura e scrittura ed è il curatore del festival “Torredilibri”. nello stesso tempo, collabora con la Comunità Terapeutica 2La Speranza” e con “Redattore Sociale”.

L’incontro, voluto dall’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, Gianfranco Soletta, e dell’Assessore alla Cultura, Salvatore Tanca, ha come finalità quella di trattare argomenti inseriti nell’ambito della letteratura per ragazzi, ragionando sul tempo e la crescita, sull’attesa e sulle emozioni. Tra i temi che verranno affrontati, quello del rapporto delle immagini e il loro interagire nelle storie nella letteratura del linguaggio.