Un’antica usanza, quella de “Sa essida de sos tres res”, portata avanti con successo nel corso di questi ultimi anni e recuperata nel 2004 Franca Dore (allora Presidente della Pro loco di Siligo), da Giuseppina Milia e Gianpaolo Sechi.

Un canto dedicato a Gaspare, Melchiorre e Baldassare che, in un lontano passato, si era soliti eseguirlo in casa in casa ma che, dopo la sua riscoperta, vede come palcoscenico alcuni luoghi simbolo del paese.

Un evento che si ripeterà anche quest’anno, e precisamente venerdì 5 gennaio alle 18.30, grazie all’organizzazione curata dall’Associazione ora presieduta da Angela Maria Pisoni, e dalla parrocchia di Santa Vittoria guidata da Don Giuseppe Marras. Il tragitto prevede nove tappe: il percorso partirà dalla Chiesa parrocchiale e proseguirà per la casa di riposo, Binza Manna, Via Cossiga, piazza Peppe, via Capitano Idda, piazza Garibaldi, via Azuni e su Muru Fossu.

Sabato 6 gennaio alle 16.00, il salone parrocchiale ospiterà la tombolata per tutti e l’arrivo della Befana.