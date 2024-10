Non conosce pause a Banari, il Servizio prelievi rivolto ai residenti e voluto fortemente dall’Amministrazione comunale. Grazie anche al forte impegno della Società “Il Quadrifoglio” di Torralba, venerdì 30 novembre alle 7.30 gli interessati potranno recarsi nei locali nelle ex scuole elementari per poter fare il prelievo ematico.

Per agevolare il buon andamento del Servizio, le impegnative dovranno essere depositate entro mercoledì 28 novembre nell’apposita cassetta situata all’esterno dell’edificio. Per maggiori informazioni è possibile contattare la dottoressa Lara Murgia (Operatrice sociale del Comune di Banari) oppure il numero di telefono 3337337891.