È in programma per venerdì 24 novembre, presso l’aula magna del Conservatorio di Cagliari, un nuovo appuntamento con il progetto dedicato alle “32 Sonate per pianoforte” di Ludwig Van Beethoven.

Alle 18.00 Rares Saghin (pianista e docente nell’istituzione musicale cagliaritana), suonerà la Sonata op. 57, meglio conosciuta come “Appassionata”. L’opera è considerata il capolavoro più rappresentativo del periodo eroico del genio tedesco, ed è stata anche una delle sonate da lui più amate.

Come da prassi, l’incontro sarà preceduto da un’analisi storica e critica del componimento curata dal maestro Mario Carraro.

Esponente di spicco della musica colta dell’ottocento, il compositore tedesco ha scritto le sue Sonate per pianoforte nel periodo compreso tra il 1795 e il 1822. Anche se, all’inizio, non costituivano un insieme unico, oggi sono inserite, di diritto, all’interno elle più importanti collezioni dell’intera letteratura pianistica. Le stesse sono parte fondamentale del percorso formativo degli studenti di pianoforte.

Per informazioni, è possibile contattare Marcella Murgia (referente del progetto) all’indirizzo di posta elettronica produzione@conservatoriocagliari.it o al numero di telefono 070493118. L’ingresso è libero e gratuito.