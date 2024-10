Entrano nel vivo gli eventi dedicati ai Candelieri. Dopo la discesa dei "Piccoli", stavolta sarà il turno di quelli "Medi". 19 i ceri che venerdì 10 agosto dalle 18.00 sfileranno da corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere il piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem.

Per l'occasione, dalle 7.00 di venerdì 10 agosto alle 6.00 di mercoledì 15 agosto è istituito il divieto di fermata e di transito in piazza Sant'Antonio, in piazza Stazione, corso Vittorio Emanuele, corso Vico, porta sant'Antonio, via Aurelio Saffi.

Inoltre, dalle 9.00 di venerdì 10 agosto fino al termine della manifestazione è vietata la fermata in piazza Castello, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, piazza santa Maria.

Dalle 14.00 dello stesso giorno è prevista la chiusura al traffico in via Politeama, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, porta Sant'Antonio, via Aurelio Saffi, corso Vico e piazza Santa Maria.

Per ragioni di sicurezza è vietato il consumo itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell'intero territorio cittadino non possono somministrare e vendere, su area pubblica, qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro.

Sono consentite, invece, la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. il divieto è esteso anche alle aree concesse per tavoli e sedie ai titolari di pubblici esercizi, ma non vale per le bevande consumate all'interno dei locali.

Le zone interessate per i Candelieri medi, dalle 14.00 del 10 agosto alle 8.00 dell'11 saranno quelle comprese tra via Manno, via Bellieni viale Umberto, corso Trinità, via Saffi, porta sant'Antonio, piazza Stazione, via XXV aprile, via Padre Zirano, via Angioy, viale Mancini e via dei Gremi.