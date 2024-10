"Libri e dintorni: un pomeriggio letterario in biblioteca. È questo il titolo dell’iniziativa culturale e di promozione alla lettura organizzata, per venerdì 1 dicembre, dalla Biblioteca comunale di Borutta, in collaborazione con l'Associazione culturale "Àndala Noa" e l'Amministrazione comunale.

Il programma avrà inizio alle 18.00 con la presentazione delle novità editoriali presenti in biblioteca. Seguirà, alle 18.30, quella del concorso di lettura “Leggere, ti premia. Alle 19.00 Daniela Piras presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Leo”, edito dalle Edizioni Talos.

Leo, uno studente universitario, ha una vita monotona e tranquilla. In parallelo, la sua mente crea un mondo incantato pieno di avvenimenti, in contrasto con la realtà. La sua esistenza viene scossa da tre episodi in particolare (un femminicidio, una rapina e la scoperta di un cadavere). Alla fine, il protagonista si ritroverà, tra un’allucinazione e una presa di coscienza, a essere catapultato nel mondo degli adulti.

Nata a Sassari nel 1977, Piras acquisisce la passione per la scrittura già dall’infanzia. Ha partecipato a diversi concorsi letterari. Laureata in Scienze della Comunicazione e

Giornalismo, ha già al suo attivo alcune pubblicazioni come "Parole sugli alberi", "Village" e “Crash”.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autrice, anche Pier Mauro Marras e Giovanni Fara. In programma, anche, alcuni intermezzi musicali curati dal gruppo “Materia Oscura”, composto da Pier Mauro Marras (voce), Pierfrancesco Cubeddu (chitarra acustica) e Tore Cadeddu (basso elettrico). Al termine, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.