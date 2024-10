E’ stata venduta giovedì scorso la prima casa a un euro nel Comune di Ollolai.

L’iniziativa, finalizzata al recupero e alla valorizzazione degli immobili situati nel centro storico del paese, ha visto il suo primo acquirente.

Si tratta di Vito Casula, un cittadino di Calasetta che, innamoratosi perdutamente della Barbagia, ha deciso di porre radici nel centro montano.

Il bando per la cessione delle case a un euro era stato pubblicato dal Comune ai primi di febbraio con la finalità di rianimare le case del centro storico, vuote e inutilizzate.

Un’iniziativa dunque volta a reprimere il fenomeno dello spopolamento.

“E’ il primo passo verso la realizzazione del progetto integrato di recupero del centro storico – afferma Mario Nonne, delegato ai lavori pubblici – che la nostra amministrazione ha pensato di proporre per il paese e la sua comunità. Tra i punti principali, proprio quello delle case a un euro, immobili il cui destino era segnato dall'abbandono e dall'incuria, e che i legittimi proprietari hanno donato al Comune per metterli a disposizione di chi volesse recuperarli”.

“Il signore che ha firmato per il recupero della casa di via Eleonora d'arborea è un signore che ha scelto Ollolai come sua seconda residenza – conclude Mario Nonne – per noi è un ottimo segnale, perché significa che anche dall'esterno apprezzano le nostre ricchezze culturali e ambientali, e con la formula di case a un euro abbiamo trovato il modo per concretizzare questo interesse per la nostra comunità”.