I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lanusei hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una giovane coppia originaria del centro Italia ritenuti responsabili di truffa.

A cadere nella loro trappola, un giovane del luogo che, dopo tanti sacrifici economici voleva acquistare quattro cerchi in lega per la propria autovettura, in vendita su un sito di annunci on-line. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento mediante il versamento dell’importo di 400 euro su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, i fittizi venditori omettevano la consegna dei ricambi dell’auto e si rendevano irreperibili.

Attraverso una serie di accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare i malfattori per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.