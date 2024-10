Nell’ambito della quotidiana attività di servizio a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione marchi effettuata sul litorale costiero, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax congiuntamente al personale della Polizia Locale di Tortolì, hanno individuato due commercianti ambulanti che esponevano e vendevano migliaia di articoli di vario genere nonostante fossero privi di valida licenza commerciale.

L’esito dei controlli, fondato sulla verifica del possesso delle autorizzazioni e licenze per la vendita di articoli nelle zone demaniali, ha permesso di constatare l’illeceità delle attività ambulanti e di sottoporre a sequestro amministrativo circa 1500 articoli, consistenti per lo più in abbigliamento da mare, costumi ed accessori moda.

Ai venditori ambulanti è stata inoltre irrogata una sanzione pecuniaria fino a 15.000 euro per violazione della normativa regionale in materia di commercio.

L’azione congiunta delle Fiamme Gialle ogliastrine e della Polizia Locale di Tortolì rientra in un piano di intensificazione estiva coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro mirato a contrastare ogni forma di abusivismo commerciale presente sul litorale costiero.