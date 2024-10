Non si ferma l'attività di vigilanza sul litorale cagliaritano che anche quest'anno la Polizia Municipale sta puntualmente effettuando. Questa mattina è stato verbalizzato e denunciato per false generalità e resistenza a pubblico ufficiale, un ambulante risultato poi abusivo che, dopo un primo controllo, si dava alla fuga venendo inseguito e raggiunto dagli agenti, appena dopo allo stabilimento davanti a via Isola di San Pietro.

Verbalizzati alla sesta fermata, anche due proprietari di cani di media grandezza che lasciavano liberi i due incolpevoli animali, sull'arenile creando fastidio agli altri bagnanti. Di primo mattino i poliziotti municipali trovavano una coppia di giovani che campeggiava con una tenda a forma di igloo (venivano trovati all'interno mentre dormivano), sulla spiaggia della quarta fermata.

I due, una 26enne cagliaritana e un 21enne di Siliqua, dovranno pagare una sanzione di 200 € a testa. Verbalizzato con 1.032 euro di sanzione un altro venditore abusivo ed effettuati altri controlli sull'arenile di venditori risultati regolari. L'attività di vigilanza della Polizia Locale proseguirà sino al termine della stagione.