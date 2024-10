Pugno duro del commissario della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, che denuncia un'importante presenza di venditori senza regolare licenza a Santa Teresa di Gallura.

In un post pubblicato su Facebook l'esponente del Carroccio allega alcune immagini di bancarelle cariche di asciugamani e vestiti da mare in vendita. "Guardate la splendida spiaggia Rena Bianca - scrive Zoffili - invasa ancora una volta da venditori abusivi. Visto che il Sindaco comunista dorme e non fa intervenire la Polizia Locale ci penseremo noi della Lega a far presto pulizia anche qui".

"Cittadini, turisti e soprattutto i commercianti in regola e che pagano le tasse meritano rispetto - prosegue -. Mandatemi via messaggio privato segnalazioni e foto delle spiagge con i vú cumprà. Sarà mia premura trasmetterle direttamente al Ministro Matteo Salvini e alle Forze dell’ ordine".