Ha spintonato un agente della Polizia municipale che voleva controllarlo mentre vendeva merce contraffatta in largo Carlo Felice, in pieno centro a Cagliari, durante una nuova operazione dei vigili urbani contro la vendita abusiva.

Gli agenti questa mattina hanno effettuato un controllo nella zona compresa tra Largo Carlo Felice e via Roma. Alcuni venditori ambulanti, vedendo i vigili, non hanno nemmeno esposto la merce. Uno di loro ha comunque steso il telo e posizionato sopra numerose paia di scarpe. Gli uomini della Municipale si sono avvicinati per effettuare il controllo e a quel punto il venditore ambulante ha spintonato uno dei vigili ed è fuggito, lasciando sul posto la merce.

Tutte le scarpe sono risultate apparentemente contraffatte e sono state sequestrate. Adesso si procederà alla perizia. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.