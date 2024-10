Ha aggredito e preso a morsi gli agenti della polizia municipale che volevano controllarlo.

Un ambulante extracomunitario, apparentemente senegalese, è stato arrestato dai vigili urbani per resistenza a pubblico ufficiale.

L'immigrato, sprovvisto di documenti, è attualmente piantonato all'ospedale di Is Mirrionis. Durante le fasi dell'arresto ha detto di sentirsi male ed è stato trasportato con codice verde al pronto soccorso.

In ospedale sono finiti anche i due agenti della polizia municipale, un uomo che è stato morso al ginocchio e alle dita, e una agente che è stata colpita dall'extracomunitario. Se la caveranno in pochi giorni.

L'episodio è avvenuto oggi tra le 10,30 e le 11 a Marina Piccola. Gli agenti della polizia municipale, come già accaduto nei giorni scorsi, stavano effettuando dei controlli.

Nel mirino i venditori ambulanti, tra i quali il senegalese. Il giovane ha cercato in tutti i modi di evitare il controllo, ha aggredito i due vigili, mordendo l'agente e colpendo la vigilessa, poi si è gettato a terra dicendo di sentirsi male.

Sul posto sono arrivate altre pattuglie della municipale e un'ambulanza del 118 che ha accompagnato l'immigrato in ospedale. Adesso sono in corso le indagini per stabilire l'identità dell'extracomunitario.