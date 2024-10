Polizia municipale ancora al lavoro contro gli ambulanti abusivi. Un 69enne di Maracalagonis sorpreso a vendere frutta e verdura dovrà pagare una multa di cinquemila euro.

L'ambulante è stato controllato ieri mattina in via Petrarca. I vigili urbani hanno scoperto che non aveva alcuna autorizzazione alle vendita e all'occupazione del suolo pubblico.

Inoltre l'ambulante non ha fornito alcuna documentazione sulla tracciabilità dei prodotti venduti.

È stato quindi multato, la merce sequestrata e sarà devoluta in beneficenza.