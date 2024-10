Ieri è stato contestato al gestore del supermercato LD Market di piazza Mameli a Nuoro l’illecito amministrativo di vendita di alcolici a minori previsto dalla legge 189/2012 (Decreto Balduzzi) per una sanzione pecuniaria di 333 euro.

Il fatto è stato oggetto di una denuncia alla Questura da parte del genitore di un ragazzo minore di 15 anni ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro la sera del 29 marzo scorso per intossicazione da alcolici.

Il genitore in questione aveva segnalato a quest’ufficio anche la presenza di un altro minorenne, anch’egli di 15 anni amico del figlio, che ha confermato l’acquisto di ben 18 lattine di birra nel pomeriggio dello stesso giorno e di come i due ragazzi avessero trascorso la giornata, consumando gli alcolici in piazza Mameli.

La sanzione è direttamente collegata alla condotta negligente del gestore il quale deve domandare documenti all’acquirente in caso di dubbio circa l’età minore, a meno che dice la norma “la maggiore età sia manifesta”.

Gli accertamenti eseguiti dagli uomini delle Volanti dirette dal Commissario Capo Manuela Marafioti fanno parte di un’attività diretta a uno specifico monitoraggio dell’area in questione luogo abituale di ritrovo di giovani.

Già nel recente passato, infatti, si erano verificati controlli legati all’assunzione di alcol da parte di minori poi sfociati in liti e schiamazzi.

Tutta la vicenda è stata oggetto di una segnalazione al Sindaco affinché valuti la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione temporanea della licenza del supermercato previsto dalla legge 287/1991.

Il Questore Paolo Fassari segnala l’importanza, al di là dei controlli doverosi sul territorio, di una strategia complessiva diretta al mondo giovanile che ha visto la Polizia di Stato impegnata su più fronti in questi mesi, per la diffusione di valori di legalità attraverso iniziative con le scuole del capoluogo contro il bullismo, i potenziali pericoli connessi all’uso della Rete internet, le visite informative delle scolaresche alla Questura, l’educazione stradale per la guida degli scooter.