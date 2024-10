I carabinieri della compagnia di Siniscola hanno dato il via all’operazione “estate sicura 2016”. Con l’aumento dei turisti, aumento dunque i controlli al contrasto e repressione del commercio abusivo nel centro della baronia.

Controlli a tappeto anche in spiaggia, dove in questo fine settimana i militari hanno individuato due venditori di cocco italiani non in regola che dovranno pagare una multa di 5.000 euro ciascuno.

Ma non solo, altri dieci venditori ambulanti sono stati sanzionati ai sensi della legge regionale 05/2006, in quanto responsabili di “vendita ambulante su area demaniale senza la prescritta autorizzazione”, poiché privi dei permessi alla vendita.