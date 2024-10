Incurante dei passanti, nella centralissima via Roma, smerciava marijuana ai “clienti”, tra questi anche due minori: un 24enne spacciatore del Mali, Toure Bakari, residente a Fluminimaggiore, è stato fermato dai militari della Radiomobile.

Nelle tasche del pusher sono stati recuperati alcuni grammi di sostanza stupefacente, così i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione presso il suo domicilio: è saltata fuori altra droga e soprattutto ben 18 telefoni, tra cui anche smartphone, di dubbia provenienza.

Lo straniero è stato accompagnato presso le camere di sicurezza di via Nuoro in attesa del processo per direttissima che avrà luogo domattina in Tribunale, a Cagliari.