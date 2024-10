“Prevista una buona vendemmia qualitativa azzoppata quantitativamente dal forte vento dei primi giorni di maggio che ha colpito soprattutto il vermentino”.

È quanto emerge da una stima della Coldiretti su dati presentati nel dossier di Ismea, Assoenologi e Unione Italiana Vini che prevede in Sardegna una produzione di 380 mila ettolitri circa, inferiore del 16% rispetto allo scorso anno.

L’annata è proceduta regolarmente interrotta i primi giorni di maggio, invece, dall’abbassamento delle temperature e da un forte vento che ha “Causato – come riposta il dossier Ismea, Assoenologi e Unione Italiana Vini – un ritardo nella fioritura e un rallentamento del ciclo vegetativo della vite con risvolti negativi sull’allegagione, determinando colatura con perdite produttive sulle varietà a bacca bianca, in particolare su Vermentino, Torbato, Vernaccia e varietà precoci come Chardonnay e Sauvignon”.

La conferma di ciò arriva dalle vendemmie che, in questi giorni, stanno entrando nel vivo.

“Prevediamo un calo rispetto allo scorso anno anche se potremo avere un quadro più chiaro la prossima settimana visto che domani cominciamo con il vermentino per il quale prevediamo le maggiori perdite”, ha dichiarato il direttore produzione della Cantina di Dolianova Ercole Iannone.

Perdite importnati anche in Gallura. Come sottolinea, infatti, Alessandro Mancini della cantina Mancini, “Ci sarà poca produzione di vermentino, anche se è ancora difficile avanzare delle percentuali perché abbiamo cominciato in questi giorni la vendemmia. Il vento fortissimo di fine aprile inizio maggio ha bruciato il germoglio e causerà danni anche per il prossimo anno. Abbiamo dell’ottima uva ma ci sono interi filari vuoti. Per il resto l’annata è stata ottima e se avesse piovuto un po’ prima avremmo recuperato un po’ anche con le quantità”.

Secondo le stime della Coldiretti, in Sardegna si produrrà lo 0,83% del vino italiano in una superficie vitata di oltre 27mila ettari cosi distribuiti: oltre 9700 ettari nell’ex provincia di Cagliari, 7900 circa nella provincia di Sassari-Gallura, 6600 circa Nuoro Ogliastra e oltre 3100 a Oristano. La Sardegna vanta una DOCG, 19 DOC e 15 IGT alle quali sono destinate circa 15mila ettari.

Perdite anche per i produttori di Malvasia anche se l’annata, come sottolinea il presidente del Consorzio di tutela della Malvasia di Bosa e titolare della cantina Silattari Giovanni Porcu, si prevede positiva.

“Inizieremo a vendemmiare a fine mese con la malvasia per lo spumante con 15 giorni di ritardo dovuti ai ritardi nella fioritura dopo il freddo di maggio ma da una prima analisi risulta una buona annata dal punto di vista qualitativo mentre nelle quantità di registrerà qualche perdita”, queste le sue parole.

L’annata si preannuncia buona per i rossi, in primis il cannonau per il quale si prevedono incrementi anche quantitativi.

“Dopo le ultime annate irregolari finalmente quest’anno torniamo alla normalità e vendemmieremo a ottobre – ha dichiarato Simone Sedilesu della cantina Vike vike di Mamoiada -. L’annata si presenta ottima per il 90 per cento della produzione mentre in circa un 10 per cento avremo delle perdite dovute al freddo di maggio. Le piogge di agosto sono state un toccasana in quanto hanno aiutato ad una buona maturazione dell’uva”.

Di normalità ha aprlato anche il presidente della cantina di Usellus Carlo Caddeo dove si produce vermentino, cannonau, bovale. “L’uva è sana e bella e ci aspettiamo una vendemmia normale sia nei quantitativi che nella qualità”.

“Il settore vitivinicolo è quello che si sta particolarmente distinguendo per innovazione, export e per il coinvolgimento dei giovani – così il Presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu –, e seppur la Sardegna rappresenti una nicchia nella produzione nazionale registriamo un settore sempre molto attivo e dinamico come hanno sottolineato anche alcuni wine blogger venuti in Sardegna per visitare alcune cantine del sud Sardegna su nostra iniziativa. Purtroppo come tutti i settori agricoli si è esposti alle intemperanze climatiche, sempre più instabile, che condiziona le produzioni”.