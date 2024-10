La Guardia di Finanza di Sassari, la scorsa settimana, ha notato un 16enne nell’atto di acquistare una dose di marijuana. Il giovane consumatore, come riferito dai finanzieri, si è rivolto allo spacciatore di turno che, incurante tra l’altro della dell’età del ragazzo, ha estratto la bustina dall’interno di un piccolo borsello e l’ha consegnata al giovane.

Ovviamente, hanno spiegato le fiamme gialle, non si è accorto minimamente dei militari che lo stavano osservando, anche quando si è premunito di nascondere il borsellino, probabilmente con all’interno le altre dosi, sotto la panchina su cui era seduto.

Restava solo da incassare il prezzo pattuito e riprendere le vendite, ma prima ancora che potesse stringere le banconote in mano, i finanzieri hanno stretto le manette ai suoi polsi. Come ipotizzato poi, anche il borsello che era stato nascosto sotto la panchina, una volta recuperato, sarebbe stato pieno di altre dosi di marijuana pronte per la vendita.

A nulla sono valse le rimostranze del 24enne sassarese, con precedenti specifici, riguardo la proprietà del borsello o comunque in relazione al suo esiguo contenuto di sole 10 dosi.

Il 24enne si trova ora nel carcere di Bancali, dove è stato accompagnato in seguito alle disposizioni del PM di turno.

L’attività delle Fiamme Gialle non si è però fermata lì, spostando i controlli nel quartiere di Monte Lepre si sono imbattuti in una vecchia conoscenza che, alla sola vista dei militari, avrebbe tentato la fuga.

Nelle mutande, hanno riferito i finanzieri, il giovane aveva una busta di cellophane contenente oltre 20 grammi di marijuana.

Accompagnato presso la sua abitazione per la perquisizione di rito, le fiamme gialle nella sua camera hanno rinvenuto quasi mezzo chilo di marijuana e un paio di dosi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, denaro contante ed un revolver modificato privo del tappo rosso.

Anche in questo caso il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutta la sostanza stupefacente, le banconote e quant’altro rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’attività odierna si inserisce nel quotidiano controllo del territorio in cui sono impegnati i Baschi Verdi del Comando Provinciale di Sassari che costantemente monitorano i luoghi di spaccio nel tentativo di tutelare la salute dei più giovani, ignari dei seri danni che l’uso di sostanze stupefacenti reca alla salute.