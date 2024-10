Durante le prove per la Coppa America, muore a San Francisco il pilota olimpionico Andrew Simpson di 36 anni. Oro a Pechino nel 2008 e argento a Landra 2012.

Per cause ancora imprecisate, il catamarano Artemis si sarebbe capovolto causando la morte per annegamento dello svedese.

Intanto, divampano le polemiche dopo l'incidente. Il patron di Luna Rossa, Patrizio Bertelli, dichiara che se non si interverrà sulla sicurezza si potrebbe arrivare anche al ritiro del suo team dalla competizione prevista per questa estate.