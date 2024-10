Ieri mattina la polizia ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, C.G., 33enne sassarese, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’equipaggio della volante nel transitare in Viale Umberto ha riconosciuto il giovane e dovendogli notificare un provvedimento emesso dal Gip della Procura presso il Tribunale di Sassari, hanno fermato il mezzo avvicinandosi al 33enne. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, al fine di evitare il controllo, si è dato a precipitosa fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e nonostante la resistenza opposta è stato bloccato dagli operatori.

Il giovane, che è stato trovato in possesso di un martelletto frangi vetro, è stato accompagnato in Questura e trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del procedimento di convalida.