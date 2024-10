Dalle 9 circa di questa mattina, il Comando dei Vigili del fuoco di Sassari è impegnato in un importante incendio in una azienda agricola in agro di Mores.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri e un supporto da Sassari. Il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in salvo diversi vitelli strappati dal fuoco e portati in zona sicura.

Intervenuti nel luogo dell'incendio anche carabinieri e veterinario AUSL.