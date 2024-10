Intorno alle 12,30 la statale 129 "Trasversale sarda" Nuoro-Macomer è stata chiusa per via di un vasto incendio sviluppatosi a ridosso della strada, all'altezza del bivio di Orotelli.

L' Anas e le forze dell'ordine hanno quindi bloccato la circolazione stradale in entrambe le direzioni e deviato il traffico al km 62 in direzione della statale 537 per chi viaggia in direzione Nuoro, ed al km 57 sulla statale 128 per chi viaggia in direzione Macomer.

Sul posto stanno intervenendo due elicotteri della flotta regionale del Corpo Forestale di Farcana e Anela e il Super Puma decollato dalla base di Fenosu. In volo da Olbia anche due Canadair.