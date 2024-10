Breve pausa dal sole e dalle temperature primaverili: "una vasta perturbazione e' in arrivo sull'Italia dall'Atlantico - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro di Centro Epson Meteo - raggiungerà il nostro territorio tra stanotte e domani. Interessera' soprattutto il Centrosud, anche se non mancherà qualche pioggia nell'area del centroNord ".

Il maltempo durera' anche nel weekend: "nella giornata di sabato le pioggia si fara' sentire soprattutto al Sud ma con la tendenza a un generale miglioramento previsto per domenica", precisa il meteorologo. Ombrelli aperti gia' da domani: "deboli piogge su basso Piemonte, Emilia e Liguria; rovesci sparsi e locali temporali in Sardegna.

Al Centro rovesci fin dalle prime ore sul Lazio, in rapida estensione verso il resto del settore e al Sud nel pomeriggio. Qualche rovescio anche su ovest e nord della Sicilia. Intensi venti da sud est su Adriatico e Ionio, venti di Tramontana in Liguria, forti venti da ovest nel canale di Sardegna. Temperature in calo nei valori massimi, specie al Centrosud".

Nel week end: "il tempo sarà ancora influenzato dal passaggio di questa perturbazione che si allontanerà gradualmente verso la Grecia nel corso di domenica. Sabato cielo in prevalenza nuvoloso anche se non mancheranno le schiarite più ampie al Nord". Sul fronte delle temperature, ci sara' un "lieve generale diminuzione nelle minime, - prosegue Dipierro - anche le massime in rialzo al Centronord, più sensibile al Nordovest dove potremo toccare anche i 22-23 gradi e in ulteriore lieve diminuzione all'estremo Sud ".

Buoni auspici per l'inizio della prossima settimana: "un miglioramento e' previsto per domenica, sarà il preludio a un inizio settimana segnato dall'alta pressione di matrice sub-tropicale e quindi più soleggiato e caldo ", conclude il meteorologo.