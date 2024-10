Alle prime ore del mattino è stata avviata un’operazione di Polizia denominata “San Giovanni”. L’indagine sviluppata dal Commissariato di Quartu Sant’Elena ha portato all’individuazione e smantellamento di un gruppo dedito all’attività dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Quartu Sant'Elena e di Cagliari.

L’operazione, coordinata dal P.M. Boi della Procura di Cagliari, ha portato all’esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti al sodalizio criminale di cui 4 in carcere e 6 agli arresti domiciliari.

Al blitz hanno partecipato oltre agli Agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena, della Squadra Mobile di Cagliari, della Polizia Scientifica, anche il Reparto Prevenzione Crimine ed il Nucleo Cinofili con sede ad Abbasanta.

L’attività info-investigativa, iniziata sul finire del 2015, ha avuto termine nel maggio 2016 con l’arresto del leader del gruppo Renzo Cogoni, 45enne quartese, attualmente in carcere in quanto, il 16 maggio 2016, è stato trovato a bordo della propria autovettura con un kilogrammo di hashish pronto per essere smerciato.

Nel corso dell’attività sono stati diversi i sequestri di marijuana, hashish e cocaina e ingenti quelli di denaro frutto dell’illecita attività di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, tutti i componenti del gruppo si rifornivano da Cogoni e spacciavano nelle varie zone di Quartu Sant’Elena e in particolare in Viale della Musica, in via Sant’Antonio, in via Diaz, nel parco “Parodi” della piazza Sant’Andrea (luogo dove Cogoni svolgeva l’attività in affidamento in prova come custode giardiniere per conto di una ditta). A Cagliari lo spaccio si svolgeva nel quartiere di Sant’Elia.

Relativamente all’esecuzione odierna i destinatari dei provvedimenti sono:

Cristian Desogus, Giuliano Mantenga, Roberta Fadda, Serena Contu, Maria Rita Naitana, Massimiliano Piras, Manuel Corti, Roberto Melis, Riccardo Secci e Gabriele Monni.