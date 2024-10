Prenderà il via il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro il Tour 2019 di Vasco, che per la terza volta ha scelto la località friulana per la data "zero".

Lo ha annunciato oggi Luca Tosolini, Managing Director di FVG Music Live, durante una conferenza stampa a Udine. Vasco - riferisce una nota - si esibirà a porte chiuse per il suo fan club domenica 26, mentre lunedì 27 i cancelli dello Stadio Teghil si apriranno a tutto il pubblico. Milano e Cagliari saranno poi le due esclusive destinazioni per il Vasco Non Stop Live del 2019.

Il tour parte ufficialmente il 1 giugno da Milano (Stadio San Siro) dove rimarrà anche il 2, il 6 e 7, l'11 e 12 giugno e si concluderà in Sardegna, a Cagliari Fiera il 18 e 19 giugno.

Già al lavoro sui brani della 'scaletta perfetta' con i collaboratori Vince Pastano e Floriano Fini, Vasco su facebook ha comunicato ai suoi che: "Sarà diversa da quella dell'anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune 'chicche' del passato..remoto. Ve ne anticipo una: Ti taglio la gola!! Sarà una nuova sfida a farvi volare via.. volare via con meeee!".