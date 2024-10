Le date ci sono, Vasco Rossi ha finalmente annunciato le date e la location dei concerti in Sardegna del “Vascononstoplive2019”: il rocker si esibirà il 18 e il 19 giugno alla Fiera della Sardegna Campionaria Internazionale di Cagliari, in viale Diaz.

Il Blasco, a otto anni dal suo ultimo concerto in Sardegna (era il 2010), ricorda aneddoti legati alla città nella quale ebbe l'ispirazione per scrivere uno dei suoi capolavori "Vita Spericolata" (pubblicata nel 1983 nell'album "Bollicine"), grande successo con la musica di Tullio Ferro e presentata al Festival di Sanremo '83 dove però non riscosse un gran successo (si piazzò al penultimo posto).

Contatto: BoxOffice

V.le Regina Margherita 43 - 09124 Cagliari

(i biglietti saranno disponibili da venerdì 21 dicembre 2018)