A Cagliari si registra il primo caso di variante Omicron. Ad accusarla è una donna del Cagliaritano arrivata da Londra. In Sardegna si tratta del terzo caso dopo.

Il 6 dicembre, dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari era stato confermato il sequenziamento fatto sul tampone del passeggero arrivato ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sud Africa.

"Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura – aveva spiegato Salvatore Rubino, direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Aou di Sassari - è emerso che si tratta, appunto, della variante B.1.1.529 denominata Omicron. La sequenza che abbiamo eseguito è stata caricata sulla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare degli alert sulle sequenze di particolare interesse". Il secondo caso ha riguardato uno stretto contatto del passeggero del volo Roma-Alghero.

Covid in Sardegna. Gli ultimi dati

Contagi in aumento ma nessun decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 259 casi confermati di positività al Covid (+37), sulla base di 1.493 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.229 tamponi per un tasso di positività che sale all'8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (+1), quelli in area medica 119 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.053 (+111).