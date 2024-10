Nella serata di ieri, il sindaco de La Maddalena Fabio Lai aveva annunciato la zona rossa a causa del diffondersi della variante inglese del Covid in città. Una scelta sofferta ma necessaria per preservare la salute degli abitanti in un momento così critico.

Più tardi, il primo cittadino è tornato sui suoi passi dopo un approfondito confronto con l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e le autorità sanitarie. "Valutati tutti gli aspetti relativi all'emergenza in corso - scrive Lai su Facebook -, si è ritenuto opportuno attendere altri dati. La nota pec con la quale mi si chiedeva di istituire la zona rossa, non indica il numero dei casi positivi alla variante inglese. Per tali ragioni abbiamo deciso di procedere come segue:

- Chiusura, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado.

- Convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) alle ore 08:00 di domani.

- Si invitano gli studenti pendolari a richiedere, in via precauzionale, l'attivazione della didattica a distanza.

- L'eventuale istituzione della zona rossa si valuterà a seguito degli ulteriori dati richiesti agli uffici competenti".

"Quando si trattano questi temi è importante effettuare le dovute verifiche prima di fornire numeri ed è per questo che non lo ho ancora fatto. Appena me li forniranno ufficialmente ve li comunicherò. Nel frattempo manteniamo alto il livello di attenzione", conclude.