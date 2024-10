E' allerta massima in tutto il Sulcis dopo il contagio di coronavirus (variante Delta Plus) registratosi a Carbonia. Il 42enne positivo avrebbe mostrato un'allarmante reticenza rispetto ai contatti avuti negli ultimi tempi, rendendo impossibile la ricostruzione della catena di trasmissione.

L’uomo, vaccinato con doppia dose, è in isolamento domiciliare. Certo è che non è uscito dalla Sardegna nelle scorse settimane. Ciò significa che ha contratto il virus nell'Isola. Per ora sono state identificate quasi 160 persone, sottoposte a test molecolari alcuni dei quali, secondo quanto riportato dall'Ansa, avrebbero rilevato la medesima variante del virus. La Delta Plus è particolarmente aggressiva e contagiosa.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha attivato il Coc annunciando un'imminente ordinanza con cui potrebbe essere previsto l'obbligo della mascherina anche all'aperto a partire dalle 18.

"Si è abbassata la guardia e il risultato è che stiamo assistendo a un risveglio del virus – ha spiegato il primo cittadino -. Per evitare che si arrivi a soluzioni drastiche è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte, a cominciare dai gestori dei locali e delle palestre".

Se sarà necessario, spiega ancora Morittu, "siamo pronti ad adottare anche le misure più restrittive".