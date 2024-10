Nonostante il menù fosse fisso ed economico, hanno escogitato un trucco per allontanarsi dal ristorante senza pagare, ma sono stati inseguiti e bloccati dai camerieri e poi dagli agenti della Volante.

Cinque giovani cagliaritani, sui 20 anni, sono stati denunciati dalla Polizia per insolvenza fraudolenta e lesioni.

Ieri sera hanno cenato in un ristorante "All you can eat" cino-giapponese in viale Diaz, ma al momento di pagare, approfittando dell'affluenza di clienti nel locale, sono usciti senza pagare.

Due di loro sono stati subito bloccati dai camerieri appena fuori dal ristorante, gli altri sono stati inseguiti fino in via Roma da altri dipendenti del locale e sono stati bloccati.

Tra camerieri e clienti insolventi c'è stato anche qualche spintone e manata.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della squadra volante. I giovani sono stati denunciati.