Brutta avventura per Elisabetta Canalis, in vacanza nella sua Sardegna, precisamente ad Alghero.

La showgirl ha raccontato su Instagram di come per due volte i vandali ubriachi abbiano scaraventato giù dal bastione della cittadina catalana le bici di famiglia, oltre al seggiolino della piccola Skyler Eva.

Questa mattina la Canalis ha documentato la spiacevole scoperta sulle Instagram stories pubblicando le immagini delle bici sugli scogli e del successivo recupero. "Quest'anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che capita", si è sfogata la storica velina. "Ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi", ha spiegato. E ancora: "Quella è la mia bici, quella è di mio marito e lì c’è il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia", ha concluso, mostrandosi poi in una story mentre recuperava il mezzo.